Минск, 22 декабря. Титулованная белорусская гимнастка, лидер национальной сборной последних лет Мелитина Станюта приняла решение о завершении спортивной карьеры. Торжественные проводы Станюты из большого спорта состоятся 23 декабря во время традиционного детского турнира Baby Cup в минском Дворце спорта.

23-летняя Станюта не сумела попасть в число призеров Олимпиады-2016, заняв 5-е место. Последние годы гимнастка испытывала серьезные проблемы с левой стопой. "Болит… Сильно болит. После Олимпиады стала болеть больше, причем появилась боль в том месте стопы, в котором раньше ее не было. Я надеялась, что за отпуск эта боль пройдет, поскольку нагрузок на стопу не будет. Не проходит. На левой ноге я не могу делать определенные элементы, потому что она, зараза, болит, даже по ночам болит", — отмечала Станюта в интервью БелаПАН в середине ноября этого года.

В том же интервью гимнастка призналась, что настроена на завершение карьеры профессиональной спортсменки. "Ковыряться и что-то делать с этой многострадальной стопой я не могу, да и не очень-то хочу. Я, грубо говоря, 20 лет в спорте. С 1996 года я вижу эти стены, этот зал (комплекс на улице Даумана в Минске. — БелаПАН.). У меня, наверное, уже нет эмоционального заряда, который бы давал психологические силы продолжать несмотря ни на что. Я для себя вот еще что поняла. Раньше, как бы мне не болела стопа, я никогда и никому об этом не рассказывала. А сейчас вот открыто говорю. Я чувствую, что, наверное, это все. Я отдала гимнастике все что могла. Я не нахожу больше в гимнастике вдохновения. Внутренний голос мне все громче и громче говорит, что больше я заниматься этим не хочу", — была откровенна Станюта.

Ее спортивная карьера началась в 2005 году, с тех пор Станюта многократно становилась призером мировых и европейских чемпионатов, побеждала на этапах Кубка мира, Универсиаде и Всемирных играх. В 2015 году она была удостоена звания заслуженного мастера спорта.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гимнастка Мелитина Станюта приняла решение о завершении спортивной карьеры Минск, 22 декабря. Титулованная белорусская гимнастка, лидер национальной сборной последних лет Мелитина Станюта приняла решение о завершении спортивной...

Александр Ванкович, БелаПАН.