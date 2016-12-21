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Василий Уткин: «Киберспортом занимаются миллионы людей. Онанизм тоже вызывает интерес у миллионов»

22.12.2016 12:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный футбольный комментатор Василий Уткин высказал мнение о киберспорте в эфире «Спорт FM».

Известный футбольный комментатор Василий Уткин высказал свое мнение о киберспорте в эфире «Спорт FM».

«Киберспорт – очень интересная приблуда и занимаются им миллионы людей. Онанизм тоже вызывает интерес у миллионов», – заявил Василий.

Ранее в негативном ключе о киберспорте высказывались футбольные комментаторы Александр Шмурнов и Владимир Стогниенко. У Павла Занозина другое мнение на этот счет.

 
 
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Известный футбольный комментатор Василий Уткин высказал мнение о киберспорте в эфире «Спорт FM».

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