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Василий Уткин: «Киберспортом занимаются миллионы людей. Онанизм тоже вызывает интерес у миллионов»
22.12.2016 12:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Известный футбольный комментатор Василий Уткин
Известный футбольный комментатор Василий Уткин высказал свое мнение о киберспорте в эфире «Спорт FM».
«Киберспорт – очень интересная приблуда и занимаются им миллионы людей. Онанизм тоже вызывает интерес у миллионов», – заявил Василий.
Ранее в негативном ключе о киберспорте высказывались футбольные комментаторы Александр Шмурнов и Владимир Стогниенко. У Павла Занозина другое
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Известный футбольный комментатор Василий Уткин высказал мнение о киберспорте в эфире «Спорт FM».
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