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Беларусь осталась на 74-й строке в рейтинге ФИФА
22.12.2016 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
В опубликованной 22 декабря новой версии рейтинга ФИФА сборная Беларуси занимает 74-е место.
Рейтинг ФИФА
1 (1). Аргентина – 1634
2 (2). Бразилия – 1544
3 (3). Германия – 1433
4 (4). Чили – 1404
5 (5). Бельгия – 1368
6 (6). Колумбия – 1345
7 (7). Франция – 1305
8 (8). Португалия – 1229
9 (9). Уругвай – 1187
10 (10). Испания – 1166…
22 (22). Голландия – 887…
30 (29). Украина – 804…
41 (41). Швеция – 675…
56 (55). Россия – 592...
71 (72). Болгария – 492…
74 (74). Беларусь – 470
130 (132). Люксембург – 230
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В опубликованной 22 декабря новой версии рейтинга ФИФА сборная Беларуси занимает 74-е место.
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