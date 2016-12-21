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Беларусь осталась на 74-й строке в рейтинге ФИФА

22.12.2016 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В опубликованной 22 декабря новой версии рейтинга ФИФА сборная Беларуси занимает 74-е место.

Рейтинг ФИФА

1 (1). Аргентина – 1634

2 (2). Бразилия – 1544

3 (3). Германия – 1433

4 (4). Чили – 1404

5 (5). Бельгия – 1368

6 (6). Колумбия – 1345

7 (7). Франция – 1305

8 (8). Португалия – 1229

9 (9). Уругвай – 1187

10 (10). Испания – 1166…

22 (22). Голландия – 887…

30 (29). Украина – 804…

41 (41). Швеция – 675…

56 (55). Россия – 592...

71 (72). Болгария – 492…

74 (74). Беларусь – 470

130 (132). Люксембург – 230

 
 
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В опубликованной 22 декабря новой версии рейтинга ФИФА сборная Беларуси занимает 74-е место.

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