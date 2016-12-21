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Сверчинский покинет минское Динамо
22.12.2016 12:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, защитник Александр Сверчинский покинет минское «Динамо».
Интерес к 25-летнему защитнику проявляет «Торпедо-БелАЗ». Также не исключен вариант, что Сверчинский попробует закрепиться в одном из европейских чемпионатов.
В сезоне 2016 Сверчинский принял участие лишь в 5 матчах в высшей лиге в составе «Динамо». Напомним, до перехода в состав минчан Сверчинский выступал за словацкий «Земплин».
Подробная статистика Сверчинского
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Как стало известно Tribuna.com, защитник Александр Сверчинский покинет минское «Динамо».
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