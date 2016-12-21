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Владимир Коноплев: «Конфликт с БГК? Мы знаем, что с юридической точки зрения Брест прав»
22.12.2016 12:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель БФГ Владимир Коноплев прокомментировал конфликт между национальной командой и БГК по поводу сроков созыва «сборников».
«Мы знаем, что с юридической точки зрения Брест прав. Что ж, впредь все вопросы с клубом будут решаться исключительно юридически. Но хочу заметить, что у нас всегда были и будут хорошие отношения с брестским клубом. Мы счастливы, что он удачно выступает в Лиге чемпионов и в SEHA-лиге.
Надеемся, что из Бреста выедет автобус болельщиков, которые поддержат сборную во Франции. Мы же приедем поддержать клуб 9 февраля на домашний лигочемпионский матч с «Пиком». Давно я в Бресте не был, соскучился», – сказал Коноплев.
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Председатель БФГ Владимир Коноплев прокомментировал конфликт между национальной командой и БГК по поводу сроков созыва «сборников».
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