Бывший полузащитник брестского «Динамо» Андрей Цеван рассказал о работе под руководством Владимира Геворкяна.

– У многих брестских футболистов серьезные травмы – у Мозолевского, Володько. С чем это связано?

– Есть тренер один. Наверное, знаешь, о ком я. Это Владимир Геворкян. По моим ощущениям большинство из тех, с кем он работал, заканчивали с футболом после серьезных травм. Вижу его в городе, пересекаемся на футболе. Сейчас можно говорить все, что угодно, – и про перегрузки, и про тренировочный процесс… Мне ведь было 16, когда Геворкян пришел в дубль «Динамо». Он говорил, что делать, а я выполнял. Да и после, уже в основе, молодым был. Не придешь ведь на тренировку со словами: «Не хочу это делать».

Геворкян до сих пор считает, что был прав. Мы и на разминке прыгали, и в день игры утром прыгали. Каждый день прыгали. Была ситуация в Турции. Вратарем был 36-летний Дима Екимов. Вот он прыгал, потом упал, сломал четыре барьера и сказал: «Больше не могу». Помню, как в дубле чемпионат закончился в начале ноября. Получили отпуск до 1 декабря. 1 декабря мы только собрались – и сразу побежали. 29 декабря получили выходные на праздники. 3 января вновь собрались и получили кросс на 12 километров. Тренер с нами бежал, одевал свинцовый жилет и бежал. Человек держал себя в форме. Впрочем, смысл сейчас на Геворкяна обижаться, жизнь ведь продолжается.

Помню второй год Владимира Франгесовича в дубле. Во время сбора он сказал: «Я даю вам нагрузку высшей лиги России». Прошло 6-7 лет, он вернулся в клуб и, став главным тренером основы, сказал «Прошли те времена, когда я вам нагрузку от балды давал». О чем еще можно говорить? Похожие по сложности тренировки были у Курнева. С ним не каждый день прыгали, но были ситуации. На предсезонке большие нагрузки получали. Курнев объясняли необходимость большого количества прыжков тем, что раз не хватает мастерства, то надо перебегать соперника, – рассказал Цеван.

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