Нападающий Денис Лаптев, выступавший в завершившемся сезоне за солигорский «Шахтер» на правах аренды, стал полноценным игроком горняков. Клуб выкупил трансфер форварда у «Тосно» и заключил с ним новое соглашение.

В минувшем сезоне за «Шахтер» Денис провел 18 матчей во всех турнирах и забил в них 10 мячей.