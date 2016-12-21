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«Шахтер» выкупил права на Лаптева у «Тосно»

22.12.2016 13:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий Денис Лаптев, выступавший в завершившемся сезоне за солигорский «Шахтер» на правах аренды, стал полноценным игроком горняков. Клуб выкупил трансфер форварда у «Тосно» и заключил с ним новое соглашение.

В минувшем сезоне за «Шахтер» Денис провел 18 матчей во всех турнирах и забил в них 10 мячей.

 
 
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Нападающий Денис Лаптев, выступавший в завершившемся сезоне за солигорский «Шахтер» на правах аренды, стал полноценным игроком горняков.

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