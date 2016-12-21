Корреспондент телеканала «Беларусь 1» Наталья Бреус представила Максима Рыженкова в эфире программы «Панорама».

«Яркого Максима Рыженкова по праву считают спортивным функционером новой формации. Не просто чиновник. Он открыто, честно, толково высказывает свою принципиальную позицию, отстаивает государственные интересы, что в реальной жизни, что в виртуальной. Даже если резко, даже если не всем нравится», – сказала корреспондент в эфире программы «Панорама».

Напомним, Рыженков был назначен заместителем Кочановой в администрации президента.