﻿﻿ Корреспондент «Беларусь 1»: «Рыженков не просто чиновник. Он открыто, честно, толково высказывает свою принципиальную позицию». 21.by
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Корреспондент «Беларусь 1»: «Рыженков не просто чиновник. Он открыто, честно, толково высказывает свою принципиальную позицию»

22.12.2016 13:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Корреспондент телеканала «Беларусь 1» Наталья Бреус представила Максима Рыженкова в эфире программы «Панорама».

«Яркого Максима Рыженкова по праву считают спортивным функционером новой формации. Не просто чиновник. Он открыто, честно, толково высказывает свою принципиальную позицию, отстаивает государственные интересы, что в реальной жизни, что в виртуальной. Даже если резко, даже если не всем нравится», – сказала корреспондент в эфире программы «Панорама».

Напомним, Рыженков был назначен заместителем Кочановой в администрации президента.

 
 
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Корреспондент телеканала «Беларусь 1» Наталья Бреус представила Максима Рыженкова в эфире программы «Панорама».

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