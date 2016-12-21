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Игорь Шлойдо: «Интерес «РБ Лейпцига» к Кириленко? Были такие разговоры, но все на уровне разговоров и осталось»

22.12.2016 14:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор «Минска» Игорь Шлойдо прокомментировал информацию об интересе «РБ Лейпцига» к 16-летнему нападающему клуба Кириллу Кириленко.

- Появилась информация по возможному трансферу Кириленко в «Лейпциг». Может ли такой переход состоятся?

– Были такие разговоры, но все на уровне разговоров и осталось. Верить нужно документам, придет бумага из «Лейпцига» – будем рассматривать вариант. Какая-то заинтересованность была, но не к одному Кириленко. Других ребят тоже иногда приглашают на просмотры. Будет конкретика – будем разговаривать. Пока все это слухи, – сказал Шлойдо.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Директор «Минска» Игорь Шлойдо прокомментировал информацию об интересе «РБ Лейпцига» к 16-летнему нападающему клуба Кириллу Кириленко.

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