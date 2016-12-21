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Беларусь в конце года не потеряла позиций в рейтинге ФИФА

22.12.2016 14:46 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по футболу сохранила 74-е место в декабрьском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), следует из его новой версии, опубликованной в четверг на официальном сайте организации.

Беларусь в конце года не потеряла позиций в рейтинге ФИФА
© Sputnik/ Виктор Толочко
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В декабре белорусы не провели ни одного матча и сохранили за собой прежнее место, как и в ноябрьском списке. В активе команды 470 баллов.

Всего в этом году белорусские футболисты под управлением Александра Хацкевича, который был уволен в декабре, провели десять поединков. На счету сборной три победы, три поражения и четыре ничьи (разница мячей — 6-10).

Отборочный тур Чемпионата мира-2018 у команды выдался не совсем удачно: ничьи с Францией (0:0) и Люксембургом (1:1), поражение от Нидерландов (1:4) и Болгарии (0:1).

После четырех туров белорусская команда занимает 5-е, предпоследнее место в квалификационной группе А ЧМ-2018, опережая только люксембуржцев.

Соперники белорусских футболистов по квалификации мирового первенства занимают следующие позиции в декабрьском рейтинге ФИФА: 7 — Франция, 22 — Нидерланды, 41 — Швеция, 71 — Болгария, 130 — Люксембург.

Соседи и первая десятка

С момента последнего обновления рейтинга (24 ноября) сборная России не проводила контрольных матчей, что позволило опуститься ей на 56-е место (ранее было 55-е). Для россиян 56-е место в рейтинге ФИФА, который был введен в 1993 году, является худшим результатом за все время.

Ранее глава РФС Виталий Мутко отметил, что сборная России в дальнейшем будет еще ниже опускаться в рейтинге, так как не играет официальных матчей в рамках отборочного турнира домашнего для нее чемпионата мира 2018 года, а проводит только контрольные.

Из сборных стран бывшего СССР выше всех находится Украина, у которой 30-е место. Остальные постсоветские сборные занимают следующие позиции: 62 — Узбекистан, 86 — Армения, 90 — Азербайджан, 98 — Казахстан, 105 — Литва, 111 — Латвия, 116 — Эстония, 118 — Грузия, 122 — Кыргызстан, 129 — Таджикистан, 142 — Туркменистан, 164 — Молдова.

Топ-10:

  1. (1). Аргентина — 1634 очка
  2. (2). Бразилия — 1544
  3. (3). Германия — 1433
  4. (4). Чили — 1404
  5. (5). Бельгия — 1368
  6. (6). Колумбия — 1345
  7. (7). Франция — 1305
  8. (8). Португалия — 1229
  9. (9). Уругвай — 1187
  10. (10). Испания — 1166

 

В заключительный список уходящего года включены 211 сборных со всех континентов планеты. Следующий рейтинг-лист будет опубликован в январе 2017 года.

 
Теги: Минск
 
 
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В списке по-прежнему лидирует сборная Аргентины, а замыкает десятку лучших команда Испании.

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