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Ковель может покинуть «Минск»

22.12.2016 15:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор «Минска» Игорь Шлойдо рассказал, что лидеры могут покинуть клуб.

- Кто еще может покинуть клуб? Климович говорил о том, что может уйти.

– Климович написал заявление об уходе. Думаю, что группа опытных дорогостоящих игроков покинут «Минск». Хотя, возможно, и не уйдут. Смотря как сложатся у них переговоры.

Ковель? Пока с ним не разговаривали, возможно, он тоже уйдет. У Макарова и Човича также закончились контракты. Будем ставку делать на своих молодых ребят, – сказал Шлойдо.

 
Теги: Минск
 
 
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Директор «Минска» Игорь Шлойдо рассказал, что лидеры могут покинуть клуб.

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