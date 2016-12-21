Директор «Минска» Игорь Шлойдо рассказал, что лидеры могут покинуть клуб.

- Кто еще может покинуть клуб? Климович говорил о том, что может уйти.

– Климович написал заявление об уходе. Думаю, что группа опытных дорогостоящих игроков покинут «Минск». Хотя, возможно, и не уйдут. Смотря как сложатся у них переговоры.

Ковель? Пока с ним не разговаривали, возможно, он тоже уйдет. У Макарова и Човича также закончились контракты. Будем ставку делать на своих молодых ребят, – сказал Шлойдо.