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Ковель может покинуть «Минск»
22.12.2016 15:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор «Минска» Игорь Шлойдо рассказал, что лидеры могут покинуть клуб.
- Кто еще может покинуть клуб? Климович говорил о том, что может уйти.
– Климович написал заявление об уходе. Думаю, что группа опытных дорогостоящих игроков покинут «Минск». Хотя, возможно, и не уйдут. Смотря как сложатся у них переговоры.
Ковель? Пока с ним не разговаривали, возможно, он тоже уйдет. У Макарова и Човича также закончились контракты. Будем ставку делать на своих молодых ребят, – сказал Шлойдо.
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Директор «Минска» Игорь Шлойдо рассказал, что лидеры могут покинуть клуб.
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