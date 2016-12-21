Минск, 22 декабря. Белорусский гроссмейстер Сергей Жигалко стал бронзовым призером чемпионата Европы по быстрым шахматам, который прошел в эстонском Таллинне.



В категории "блиц" по итогам 26 проведенных партий белорусский международный гроссмейстер набрал 19,5 очка.

Чемпионом Европы стал россиянин Дмитрий Андрейкин, набравший 22 очка. Серебро выиграл азербайджанец Рауф Мамедов — 21,5 очка.

Еще один белорусский шахматист Валерий Казаковский набрал 17 очков и занял 4-е место.

В категории "рапид" Жигалко стал 10-м, Валерий Казаковский — 27-м.

После чемпионата Европы Жигалко занимает 74-е место в классическом рейтинге ФИДЕ, 28-е — в "рапиде" и 47-е — в "блице".

Заключительным турниром в 2016 году станет чемпионат мира по "рапиду" и "блицу" с 25 по 31 декабря в катарской Дохе. Беларусь представят Сергей Жигалко, Алексей Александров и Манвел Погосян.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусский гроссмейстер Сергей Жигалко завоевал бронзовую медаль на ЧЕ по быстрым шахматам Минск, 22 декабря. Белорусский гроссмейстер Сергей Жигалко стал бронзовым призером чемпионата Европы по быстрым шахматам, который прошел в эстонском Таллинне. В...

Александр Ванкович, БелаПАН.