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Белорусский гроссмейстер Сергей Жигалко завоевал бронзовую медаль на ЧЕ по быстрым шахматам

22.12.2016 15:45 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 22 декабря. Белорусский гроссмейстер Сергей Жигалко стал бронзовым призером чемпионата Европы по быстрым шахматам, который прошел в эстонском Таллинне.

В категории "блиц" по итогам 26 проведенных партий белорусский международный гроссмейстер набрал 19,5 очка.

Чемпионом Европы стал россиянин Дмитрий Андрейкин, набравший 22 очка. Серебро выиграл азербайджанец Рауф Мамедов — 21,5 очка.

Еще один белорусский шахматист Валерий Казаковский набрал 17 очков и занял 4-е место.

В категории "рапид" Жигалко стал 10-м, Валерий Казаковский — 27-м.

После чемпионата Европы Жигалко занимает 74-е место в классическом рейтинге ФИДЕ, 28-е — в "рапиде" и 47-е — в "блице".

Заключительным турниром в 2016 году станет чемпионат мира по "рапиду" и "блицу" с 25 по 31 декабря в катарской Дохе. Беларусь представят Сергей Жигалко, Алексей Александров и Манвел Погосян.


Александр Ванкович, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 22 декабря. Белорусский гроссмейстер Сергей Жигалко стал бронзовым призером чемпионата Европы по быстрым шахматам, который прошел в эстонском Таллинне. В...

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