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Белорусский гроссмейстер Сергей Жигалко завоевал бронзовую медаль на ЧЕ по быстрым шахматам
22.12.2016 15:45 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 22 декабря. Белорусский гроссмейстер Сергей Жигалко стал бронзовым призером чемпионата Европы по быстрым шахматам, который прошел в эстонском Таллинне.
Чемпионом Европы стал россиянин Дмитрий Андрейкин, набравший 22 очка. Серебро выиграл азербайджанец Рауф Мамедов — 21,5 очка.
Еще один белорусский шахматист Валерий Казаковский набрал 17 очков и занял 4-е место.
В категории "рапид" Жигалко стал 10-м, Валерий Казаковский — 27-м.
После чемпионата Европы Жигалко занимает 74-е место в классическом рейтинге ФИДЕ, 28-е — в "рапиде" и 47-е — в "блице".
Заключительным турниром в 2016 году станет чемпионат мира по "рапиду" и "блицу" с 25 по 31 декабря в катарской Дохе. Беларусь представят Сергей Жигалко, Алексей Александров и Манвел Погосян.
Александр Ванкович, БелаПАН.
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Минск, 22 декабря. Белорусский гроссмейстер Сергей Жигалко стал бронзовым призером чемпионата Европы по быстрым шахматам, который прошел в эстонском Таллинне. В...
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