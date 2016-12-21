﻿﻿ Сергей Сафарьян: «Звонки по главному тренеру сборной идут с Украины, России, дальнего зарубежья». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сергей Сафарьян: «Звонки по главному тренеру сборной идут с Украины, России, дальнего зарубежья»

22.12.2016 15:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о ходе поиска главного тренера сборной Беларуси.

«Звонки по главному тренеру сборной идут с Украины, России, дальнего зарубежья. Список кандидатов постоянно расширяется. В ближайшее время будет встреча с еще одним агентом. После этого в начале января Сергей Румас решит, будем объявлять сразу весь список или уже после того, как проведем предварительные переговоры.

Лично я хотел бы, чтобы сборную возглавлял тренер из Беларуси», – сказал Сафарьян во время онлайн-конференции с болельщиками.

 
 
Ссылка на источник 94
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о ходе поиска главного тренера сборной Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Белорусский гроссмейстер Сергей Жигалко завоевал бронзовую медаль на ЧЕ по быстрым шахматам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика