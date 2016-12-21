Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о ходе поиска главного тренера сборной Беларуси.

«Звонки по главному тренеру сборной идут с Украины, России, дальнего зарубежья. Список кандидатов постоянно расширяется. В ближайшее время будет встреча с еще одним агентом. После этого в начале января Сергей Румас решит, будем объявлять сразу весь список или уже после того, как проведем предварительные переговоры.

Лично я хотел бы, чтобы сборную возглавлял тренер из Беларуси», – сказал Сафарьян во время онлайн-конференции с болельщиками.