﻿﻿ Максим Рыженков: «Президентом поставлена задача оптимизировать подходы Министерства, НОКа и других организаций». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Максим Рыженков: «Президентом поставлена задача оптимизировать подходы Министерства, НОКа и других организаций»

22.12.2016 16:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Первый вице-президент НОК Максим Рыженков рассказал о задачах, которые поставил Александр Лукашенко перед администрацией президента.

«При понимании президента, что спорт является одной из основ идеологии современного нашего государства, способствует единению нации. Особенно при проведении крупнейших мероприятий, при победах наших спортсменов за рубежом на различных международных стартах. Я буду курировать это направление.

Президентом поставлена задача оптимизировать подходы Министерства, НОКа и других организаций. На сегодняшний день это основные вопросы.

А начинать, как нам было сказано, нужно, прежде всего, с себя – с перестройки работы администрации», – сказал Рыженков в программе «Панорама» на канале «Беларусь 1».

 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый вице-президент НОК Максим Рыженков рассказал о задачах, которые поставил Александр Лукашенко перед администрацией президента.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Сафарьян: «Звонки по главному тренеру сборной идут с Украины, России, дальнего зарубежья»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика