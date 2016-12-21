Первый вице-президент НОК Максим Рыженков рассказал о задачах, которые поставил Александр Лукашенко перед администрацией президента.

«При понимании президента, что спорт является одной из основ идеологии современного нашего государства, способствует единению нации. Особенно при проведении крупнейших мероприятий, при победах наших спортсменов за рубежом на различных международных стартах. Я буду курировать это направление.

Президентом поставлена задача оптимизировать подходы Министерства, НОКа и других организаций. На сегодняшний день это основные вопросы.

А начинать, как нам было сказано, нужно, прежде всего, с себя – с перестройки работы администрации», – сказал Рыженков в программе «Панорама» на канале «Беларусь 1».