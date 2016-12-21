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Tribuna.com приносит извинения Корзуну за размещение фото футболиста в рекламном материале
22.12.2016 15:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Tribuna.com приносит извинения футболисту киевского «Динамо» и сборной Беларуси Никите Корзуну за использование фотографии футболиста в материале, который носил рекламный характер.
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Tribuna.com приносит извинения футболисту киевского «Динамо» и сборной Беларуси Никите Корзуну за использование фотографии футболиста в материале, который носил...
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