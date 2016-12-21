﻿﻿ Сергей Сафарьян: «Серьезный недостаток тренерского штаба Хацкевича – мало внимания уделялось подготовке своих коллег». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сергей Сафарьян: «Серьезный недостаток тренерского штаба Хацкевича – мало внимания уделялось подготовке своих коллег»

22.12.2016 16:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о ситуации с главным тренером национальной сборной.

«Учитывая прошлый опыт, решили не форсировать назначение главного тренера молодежной команды. Хотя уже в марте эта команда уже в марте может получить календарь официальных игр.

Руководителем федерации принято решение, что сначала будет назначен тренер национальной команды. Беседуя с потенциальными кандидатами, будем спрашивать их видение института, как будет строиться взаимоотношение с молодежной командой. Хотим сначала назначить тренера главной команды, потом молодежной.

Достаточно серьезным недостатком тренерского штаба Хацкевича было то, что мало внимания уделялось не столько продвижению сборной, сколько подготовке тренеров, своих коллег. Главный тренер сборной должен открыто своим коллегам рассказывать свою идеологию. За счет этого должны обогащаться все: и тренер сборной, и тренеры клубов», – сказал Сафарьян.

 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о ситуации с главным тренером национальной сборной.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Максим Рыженков: «Президентом поставлена задача оптимизировать подходы Министерства, НОКа и других организаций»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика