Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о ситуации с главным тренером национальной сборной.

«Учитывая прошлый опыт, решили не форсировать назначение главного тренера молодежной команды. Хотя уже в марте эта команда уже в марте может получить календарь официальных игр.

Руководителем федерации принято решение, что сначала будет назначен тренер национальной команды. Беседуя с потенциальными кандидатами, будем спрашивать их видение института, как будет строиться взаимоотношение с молодежной командой. Хотим сначала назначить тренера главной команды, потом молодежной.

Достаточно серьезным недостатком тренерского штаба Хацкевича было то, что мало внимания уделялось не столько продвижению сборной, сколько подготовке тренеров, своих коллег. Главный тренер сборной должен открыто своим коллегам рассказывать свою идеологию. За счет этого должны обогащаться все: и тренер сборной, и тренеры клубов», – сказал Сафарьян.