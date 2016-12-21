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Сергей Сафарьян: «Если человек сомневается в моей компетентности, пусть протестирует. Или ее проверит независимое жюри»

22.12.2016 16:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян отметил, что готов пройти тест на компетентность.

– Когда поменяется руководство федерации? Вы отдаете себе отчет, что некомпетентны в футболе?

– Подоплека понятна. Не могу обижаться на этих людей и на такие вопросы. Ведь им сообщается много неправды. Некоторые СМИ целенаправленно подбирают негатив. Читал его, сам бы относился к себе плохо. Если человек сомневается в моей компетентности, пусть протестирует. Или ее проверит независимое жюри. Не справлюсь — тогда готов уйти.

Надо сказать, что я, помимо должности заместителя председателя БФФ, занимаю пост генерального секретаря. На 21 января запланировано очередное заседание исполкома, где меня могут освободить от должности генсека. В порядке исключения, думаю, сумею нарушить регламент и позволить этому человеку вынести вопрос о доверии мне, как генеральному секретарю, – сказал Сафарьян.

 

 
 
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян отметил, что готов пройти тест на компетентность.

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