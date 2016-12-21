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Замешанные в деле Жукова арбитры могут быть исключены из списка судей на сезон-2017

22.12.2016 17:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Замешанные в деле Жукова арбитры могут быть исключены из списка судей на сезон-2017, сообщали заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян.

Кроме того, стало известно, что сегодня состоялось заседание Дисциплинарного комитета по этому вопросу, однако решение вынесено не было. На заседании объявлен перерыв, так как потребовались дополнительные документы.

Напомним, что по делу Жукова проходили трое белорусский судей: Олег Мурашкевич, Андрей Сорока, Вадим Панченко и Андрей Диваков.

 
 
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Замешанные в деле Жукова арбитры могут быть исключены из списка судей на сезон-2017, сообщали заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян.

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