Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян оценил свою работу в федерации.

«Отставка? Я не считаю, что не справляюсь со своими обязанностями. Готов отвечать за свои ошибки и исправлять то, что делается плохо. Не считаю, что работаю плохо и мало.

Ставят вопрос, что сборная сыграла плохо – должна ответить федерация. За что должен ответить Сафарьян? Я готов нести ответственность, если будет сорван сбор команды. Если такое случается – отсекайте голову. Но корректно ли ставить вопросы к руководству федерации за результат команды?» – сказал Сафарьян.