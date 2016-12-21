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Сергей Сафарьян: «Отставка? Не считаю, что работаю плохо и мало»

22.12.2016 17:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян оценил свою работу в федерации.

«Отставка? Я не считаю, что не справляюсь со своими обязанностями. Готов отвечать за свои ошибки и исправлять то, что делается плохо. Не считаю, что работаю плохо и мало.

Ставят вопрос, что сборная сыграла плохо – должна ответить федерация. За что должен ответить Сафарьян? Я готов нести ответственность, если будет сорван сбор команды. Если такое случается – отсекайте голову. Но корректно ли ставить вопросы к руководству федерации за результат команды?» – сказал Сафарьян.

 
 
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян оценил свою работу в федерации.

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