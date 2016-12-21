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Гурков призвал поддержать сбор денег на расследования «Нашей нивы»
22.12.2016 18:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Многократный чемпион мира по тайскому боксу Виталий Гурков попросил поддержать краудфандинговую компанию «Нашей нивы».
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Многократный чемпион мира по тайскому боксу Виталий Гурков попросил поддержать краудфандинговую компанию «Нашей нивы».
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