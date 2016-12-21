Армянский полузащитник Завен Бадоян подписал контракт с «Гомелем».

Напомним, в 2014 году футболист уже выступал за этот белорусский клуб. Тогда он провел в составе «зелено-белых» 29 матчей, забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи.

В 2015 году Бадоян играл в ереванском «Пюнике», а 2016 год провел в клубе «Бананц» из столицы Армении. Затем подписал контракт с «Алашкертом», но спустя месяц предпочел белорусский вариант и расстался с предыдущим клубом по обоюдному согласию.

Контракт с «Гомелем» рассчитан на два года.