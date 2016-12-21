Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт объяснила назначение Максима Рыженкова заместителем главы Администрации.

- Неожиданным кадровым решением стало назначение Максима Рыженкова первым заместителем главы администрации президента. Какими аргументами глава государства руководствовался, принимая это решение?

– Я бы определила 3 основных момента. Во-первых, молодость. Во-вторых, это опыт. В-третьих, основной момент, перспектива.

Работая на самых различных должностях и на дипломатическом поприще и в НОКе, Рыженков зарекомендовал себя, как человек с огромным количеством перспективных идей и предложений. В силу специфики деятельности он много бывал за рубежом, многое видел, знакомился с разными странами, много общался с людьми. Это и есть тот самый полезный опыт.

Как видится президенту, исходя из всего этого, Максим Владимирович может привнести в работу администрации нечто новое и интересное. Ну и конечно эффективно работать на закрепленных за ним направлениях – идеология и организационные вопросы, – сказала Эйсмонт.