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Виктор Гончаренко: «В БАТЭ от команды требовали не только побед, но и красивой игры. Думаю, то же самое будут требовать в ЦСКА»
22.12.2016 18:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился планами на то, какую игру ожидает видеть от своей команды.
- Мы привыкли, что ЦСКА при Слуцком почти всегда играл по одной схеме. Стоит ли ждать, что вы ее поменяете?
– Все зависит от того, кто к нам придет. Свое видение надо подстроить под игроков, которые придут. У меня есть наметки под нынешний состав, но посмотрим, когда придет Витинью. К схеме я не привязываюсь. Чем больше максимально сильных игроков на поле, тем лучше.
- Как вы себя видите в клубе такого ранга, как ЦСКА?
– Можно сколько угодно рассуждать об этом. Но говорить можно, только когда пройдешь определенный путь. У меня была практика в БАТЭ, когда от команды требовали не только побед, но и красивой игры. Думаю, то же самое будут требовать в ЦСКА.
- Ощущаете в себе достаточный авторитет?
– Не вижу проблем. Понятно, что какое-то время будет потрачено на то, чтобы футболисты оценили мои возможности. Но меня все хорошо знают, не думаю, что будут проблемы, – сказал Гончаренко.
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Виктор Гончаренко: «В БАТЭ от команды требовали не только побед, но и красивой игры. Думаю, то же самое будут требовать в ЦСКА»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился планами на то, какую игру ожидает видеть от своей команды.
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