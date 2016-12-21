﻿﻿ Леонид Кучук: «Считаю Боровского очень сильным специалистом, новатором. Знаю, что и как он делает, – это уровень». 21.by
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Леонид Кучук: «Считаю Боровского очень сильным специалистом, новатором. Знаю, что и как он делает, – это уровень»

22.12.2016 20:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный белорусский тренер Леонид Кучук сказал, что считает наставника минского «Динамо» Сергея Боровского очень сильным специалистом.

– Гончаренко, Скрипченко, Кононов, Дулуб — многие белорусские тренеры сегодня востребованы за границей. Школа?

– Дулубу еще нужно многое доказать, перед ним трудные задачи. А вообще да, руководители видят, что эти тренеры могут дать результат. И приглашают. Это действительно наша белорусская школа. И она интересна не только названными фамилиями. Я считаю Боровского очень сильным специалистом, новатором. К нему у нас почему-то какое-то странное отношение. Но я знаю, что и как он делает, — это уровень. Однако, бывает, люди не видят этого.

– Люди смотрят на результат.

– Результат... Еще раз повторю: он из многого складывается. Не только из желаний и профессиональных качеств Кучука, Боровского или Гончаренко. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Если окружение не соответствует задачам, это... Я сталкивался с такими вещами, от которых был в шоке. Не буду уточнять, но люди попадались настолько непрофессиональные, что генерировали регресс. Этот мусор надо выбрасывать вовремя, – сказал Кучук.

 

 
 
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Известный белорусский тренер Леонид Кучук сказал, что считает наставника минского «Динамо» Сергея Боровского очень сильным специалистом.

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