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«ПСЖ» и «Вольфсбург» согласовали трансфер Дракслера за 36 млн евро

22.12.2016 20:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер близок к переходу в «ПСЖ».

По информации L’Equipe, клубы достигли договоренности по трансферу за 36 миллионов евро. Планируется, что сделка будет оформлена до нового года.

23-летний хавбек станет первым новичком парижского клуба в зимнее трансферное окно.

При этом «ПСЖ» также постарается приобрести центрфорварда в качестве дублера Эдинсона Кавани.

 
 
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Полузащитник «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер близок к переходу в «ПСЖ».

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