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«ПСЖ» и «Вольфсбург» согласовали трансфер Дракслера за 36 млн евро
22.12.2016 20:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер близок к переходу в «ПСЖ».
По информации L’Equipe, клубы достигли договоренности по трансферу за 36 миллионов евро. Планируется, что сделка будет оформлена до нового года.
23-летний хавбек станет первым новичком парижского клуба в зимнее трансферное окно.
При этом «ПСЖ» также постарается приобрести центрфорварда в качестве дублера Эдинсона Кавани.
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Полузащитник «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер близок к переходу в «ПСЖ».
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