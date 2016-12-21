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Вячеслав Геращенко: «Не знаю, почему мою работу в «Белшине» называют плохой. Мэр Коваленко сделал меня козлом отпущения»
22.12.2016 20:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Гомеля» Вячеслав Геращенко отметил, что не считает плохой свою работу в прошедшем сезоне в качестве наставника «Белшины».
– Отрицательный опыт — тоже опыт. Кажется, это как раз про вашу работу в Бобруйске?
– Не знаю, почему все называют ее плохой. Повторюсь: мэр Коваленко сделал меня козлом отпущения, хотя я его даже не видел. Мы не общались, не ставили никаких задач. Когда команду покинул Ежуров, мне предложили ее принять. Надо было отказаться? Работодатель ведь скажет: «Что ж это за тренер дубля, который боится возглавить основу?»
Провальным выступление «Белшины» при мне не считаю — таковых было несколько даже не игр, а таймов. На троечку с плюсом, думаю, справились. В тринадцати турах набрали шестнадцать очков — результат не выдающийся, но и не такой уж плохой, что, кстати, показало и дальнейшее развитие событий. Жаль только, что вылетели из Кубка в Барановичах. Но там был матч из разряда «очевидное — невероятное». Нанесли сорок с лишним ударов, обстучали все штанги и перекладины. После такого начинаешь верить в судьбу, – сказал Геращенко.
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Вячеслав Геращенко: «Не знаю, почему мою работу в «Белшине» называют плохой. Мэр Коваленко сделал меня козлом отпущения»
Главный тренер «Гомеля» Вячеслав Геращенко отметил, что не считает плохой свою работу в прошедшем сезоне в качестве наставника «Белшины».
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