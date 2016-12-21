Главный тренер «Гомеля» Вячеслав Геращенко отметил, что не считает плохой свою работу в прошедшем сезоне в качестве наставника «Белшины».

– Отрицательный опыт — тоже опыт. Кажется, это как раз про вашу работу в Бобруйске?

– Не знаю, почему все называют ее плохой. Повторюсь: мэр Коваленко сделал меня козлом отпущения, хотя я его даже не видел. Мы не общались, не ставили никаких задач. Когда команду покинул Ежуров, мне предложили ее принять. Надо было отказаться? Работодатель ведь скажет: «Что ж это за тренер дубля, который боится возглавить основу?»

Провальным выступление «Белшины» при мне не считаю — таковых было несколько даже не игр, а таймов. На троечку с плюсом, думаю, справились. В тринадцати турах набрали шестнадцать очков — результат не выдающийся, но и не такой уж плохой, что, кстати, показало и дальнейшее развитие событий. Жаль только, что вылетели из Кубка в Барановичах. Но там был матч из разряда «очевидное — невероятное». Нанесли сорок с лишним ударов, обстучали все штанги и перекладины. После такого начинаешь верить в судьбу, – сказал Геращенко.