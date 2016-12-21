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Двух биатлонистов отстранили, Россия отказалась от этапа Кубка мира в Тюмени

22.12.2016 21:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Международный союз биатлонистов (IBU) выступил с заявлением в связи с обвинениями против российских биатлонистов, упомянутых в докладе Ричарда Макларена.

IBU получил сведения о 31 биатлонисте, один из них выступал только на национальном уровне, еще один уже был дисквалифицирован СБР за тот же случай, который указан в докладе Макларена.

Исполком IBU постановил следующее:

«1. Принять во внимание уже начатые дисциплинарные расследования Международным олимпийским комитетом (МОК) в отношении двух биатлонистов.

2. Наложить временные отстранение на двух биатлонистов в связи с дисциплинарными расследованиями МОК.

3. Начать официальное расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 биатлонистов, включенных во второй доклад Макларена (сопоставимых со случаями, когда имеется положительная допинг-проба из лаборатории), по делам, не относящимся к Олимпийским играм в Сочи-2014 (включая двух биатлонистов, названных выше).

i. уведомить каждого спортсмена и СБР.

ii. установить крайний срок для комментариев по обвинениям.

iii. провести дальнейшее расследование антидопинговой группой IBU и рабочей группой.

iv. принять решение о том, должны ли дела быть отправлены в антидопинговую комиссию (ADHP).

v. вынесение решения ADHP, которое затем может быть оспорено в CAS.

4. Временные отстранения на спортсменов, упомянутых во второй части доклада Макларена без привязки к Сочи-2014, в данный момент не наложены.

Исполнительный комитет поставил перед рабочей группой задачу продолжить расследование. Решение о возбуждении дел в ADHP будет принято вместе с юристами и WADA, которое предложило помощь IBU.

Сегодня Союз биатлонистов России (СБР) проинформировал о том, что юниорский чемпионат мира 2017 года, который получил Остров, и 8-й этап Кубка мира, назначенный Тюмени, возвращены обратно IBU. Решение о месте проведения соревнований будет принято позже», – говорится в заявлении.

 
 
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Международный союз биатлонистов (IBU) выступил с заявлением в связи с обвинениями против российских биатлонистов, упомянутых в докладе Ричарда Макларена.

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