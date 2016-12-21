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НБА. Регулярный чемпионат. «Клипперс» – «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Бруклином» и другие матчи
22.12.2016 21:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
В четверг, 22 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА «Клипперс» встретятся на своей площадке с «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Бруклином».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НБА. Регулярный чемпионат. «Клипперс» – «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Бруклином» и другие матчи
В четверг, 22 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА «Клипперс» встретятся на своей площадке с «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Бруклином».
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