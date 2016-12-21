﻿﻿ НБА. Регулярный чемпионат. «Клипперс» – «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Бруклином» и другие матчи. 21.by
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НБА. Регулярный чемпионат. «Клипперс» – «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Бруклином» и другие матчи

22.12.2016 21:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В четверг, 22 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА «Клипперс» встретятся на своей площадке с «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Бруклином».

НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Бостон
Дата проведения
23 декабря, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Превью

 

Клипперс – Сан-Антонио
Дата проведения
23 декабря, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

 

Шарлотт – Чикаго
Дата проведения
24 декабря, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Превью

 

Орландо – Лейкерс
Дата проведения
24 декабря, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Превью

 

Кливленд – Бруклин
Дата проведения
24 декабря, 03.30, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
Ссылка на источник 82
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В четверг, 22 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА «Клипперс» встретятся на своей площадке с «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Бруклином».

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