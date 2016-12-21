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Денис Шунто: «Изначально с братом Антоном хотели сделать команду в Смолевичах»

22.12.2016 22:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор «Крумкачоў» Денис Шунто сказал, что сначала с братом планировал создать клуб не в Минске, а в родных Смолевичах.

– Никогда не было желания сделать что-то полезное для родного города?

– Изначально с братом Антоном хотели сделать команду в Смолевичах. Но начали копать с низов и поняли, что может быть противодействие. Потому что в городе уже был клуб. Спустя время убедились, что поступили правильно.

Когда в прошлом году играли со Смолевичами, общался с мэром города. Он сказал: что ж вы так, пришли бы лучше ко мне, придумали бы вместе что-нибудь, вы ж пацаны смолевичские. Это сейчас я уже понимаю, что лучше сразу идти к высокопоставленным людям и говорить напрямую, чем пробиваться к ним через третьих лиц, – сказал Шунто.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Директор «Крумкачоў» Денис Шунто сказал, что сначала с братом планировал создать клуб не в Минске, а в родных Смолевичах.

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