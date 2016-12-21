﻿ Сергей Сафарьян: «Менять логотип высшей лиги без согласия «Беларусбанка» мы не можем». 21.by
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Сергей Сафарьян: «Менять логотип высшей лиги без согласия «Беларусбанка» мы не можем»

22.12.2016 22:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о возможной смене логотипа высшей лиги.

Об официальном сайте АБФФ

К сайту есть обоснованные претензии. Уже сейчас готово техническое задание на разработку нового портала. Мы будем заключать соглашение на создание нового ресурса.

О логотипе высшей лиги

Прежде чем сделать логотип для высшей лиги, мы объявили конкурс.  В нем мог принять участие любой желающий. Тогда выбор оказался, откровенно говоря, небогатым. Сегодня большую роль в выборе логотипа играет «Беларусбанк». Рекламные права на чемпионат принадлежат ему, и менять логотип без согласия банка мы не можем. Кроме того, я считаю, что не очень эффективно сделать сейчас новый логотип чемпионата, а через год прийти к ПФЛ и снова его менять.

«Я не считаю, что не справляюсь со своими обязанностями». Сафарьян ушел в онлайн

 
 
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о возможной смене логотипа высшей лиги.

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