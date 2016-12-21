Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о возможной смене логотипа высшей лиги.

Об официальном сайте АБФФ

К сайту есть обоснованные претензии. Уже сейчас готово техническое задание на разработку нового портала. Мы будем заключать соглашение на создание нового ресурса.

О логотипе высшей лиги

Прежде чем сделать логотип для высшей лиги, мы объявили конкурс. В нем мог принять участие любой желающий. Тогда выбор оказался, откровенно говоря, небогатым. Сегодня большую роль в выборе логотипа играет «Беларусбанк». Рекламные права на чемпионат принадлежат ему, и менять логотип без согласия банка мы не можем. Кроме того, я считаю, что не очень эффективно сделать сейчас новый логотип чемпионата, а через год прийти к ПФЛ и снова его менять.

«Я не считаю, что не справляюсь со своими обязанностями». Сафарьян ушел в онлайн