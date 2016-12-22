В очередном матче чемпионата Беларуси «Неман» на домашнем льду обыграл «Шахтер» со счетом 6:1.

Для наставника солигорчан Владимира Цыплакова это поражение стало пятым в шести матчах у руля. «Кроты» уступили «Динамо-Молодечно» (1:2), «Юности» (1:4), «Металлургу» (0:1) и «Неману» (1:6). Одна победа пришлась на игру с «Гомелем» (1:0). При этом команда белорусского специалиста забросила всего 4 шайбы в 6 играх.

Напомним, что Цыплаков возглавил «Шахтер» 3 декабря сменив на посту главного тренера Андрея Гусова.

На данный момент, «Шахтер» идет на третьей строчке в турнирной таблице (57 баллов), уступая первому месту 14 пунктов.