Экс-защитник БАТЭ Филип Младенович перейдет из «Кельна» в льежский «Стандард».

Контракт будет подписан до июня 2021 года в случае, если футболист успешно пройдет медицинский осмотр. Сообщается, что детали соглашения уже согласованы.

В нынешнем сезоне Младенович принял участие лишь в двух матчах. Подробную статистику выступлений защитника смотрите здесь .



