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Экс-защитник БАТЭ Младенович согласовал контракт с бельгиским «Стандардом» до 2021 года
22.12.2016 23:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-защитник БАТЭ Филип Младенович перейдет из «Кельна» в льежский «Стандард».
Контракт будет подписан до июня 2021 года в случае, если футболист успешно пройдет медицинский осмотр. Сообщается, что детали соглашения уже согласованы.
В нынешнем сезоне Младенович принял участие лишь в двух матчах. Подробную статистику выступлений защитника смотрите
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Экс-защитник БАТЭ Филип Младенович перейдет из «Кельна» в льежский «Стандард».
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