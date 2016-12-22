﻿ Экс-защитник БАТЭ Младенович согласовал контракт с бельгиским «Стандардом» до 2021 года. 21.by
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Экс-защитник БАТЭ Младенович согласовал контракт с бельгиским «Стандардом» до 2021 года

22.12.2016 23:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-защитник БАТЭ Филип Младенович перейдет из «Кельна» в льежский «Стандард».

Контракт будет подписан до июня 2021 года в случае, если футболист успешно пройдет медицинский осмотр. Сообщается, что детали соглашения уже согласованы.

В нынешнем сезоне Младенович принял участие лишь в двух матчах. Подробную статистику выступлений защитника смотрите здесь.

 Экс-защитник БАТЭ Младенович согласовал контракт с бельгиским «Стандардом» до 2021 года

 
 
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Экс-защитник БАТЭ Филип Младенович перейдет из «Кельна» в льежский «Стандард».

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