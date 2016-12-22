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КХЛ. Бойчак может перейти из «Сибири» в минское «Динамо»

22.12.2016 22:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард Зак Бойчак в ближайшее время покинет «Сибирь».

Нападающий, который пополнил новосибирский клуб по ходу сезона, перейдет в другую команду КХЛ. Главным претендентом на канадца является минское «Динамо».

В сезоне-2016/17 на счету Бойчака 7 (3+4) очков в 17 матчах за «Сибирь» при показателе полезности «-3».

 
 
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Форвард Зак Бойчак в ближайшее время покинет «Сибирь».

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