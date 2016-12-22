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Хоккеисты "Юности" одержали пятую победу подряд
22.12.2016 22:29 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 22 декабря. После почти двухнедельного перерыва возобновился хоккейный чемпионат страны. 22 декабря лидирующая "Юность" одержала пятую победу подряд, крупно обыграв на выезде "Динамо-Молодечно" — 6:1.
Остальные результаты: первая шестерка — "Неман" — "Шахтер" — 6:1, "Гомель" — "Металлург" — 6:2; вторая шестерка — "Лида" — "Могилев" — 5:1, "Витебск" — "Химик" — 3:2.
В туре заброшено 33 шайбы (с начала чемпионата — 1.008), из них хозяевами — 21 (533), гостями — 12 (475). Средняя результативность составила 6,6 гола за игру (6,42). Хозяева одержали 4 победы (всего 84, в т. ч. 6 в овертайме и 2 по буллитам) и потерпели 1 поражение (73, в т. ч. 5 в овертайме и 3 по буллитам). Зафиксирован 41 вариант итогового счета. Наиболее частые: 4:1 (15 раз), 3:2, 2:1 (по 14), 5:1, 3:1 (по 10), 6:1, 4:2 (по 7), 7:2, 4:3, 1:0 (по 6).
Положение команд в группе А (у всех по 26 игр): "Юность" — 71 очко (разница шайб 156-47), "Неман" — 65 (147-51), "Шахтер" — 57 (113-53), "Гомель" — 55 (104-50), "Динамо-Молодечно" — 55 (82-63), "Металлург" — 36 (76-79).
Положение команд в группе Б: "Лида" — 40 очков (26 игр; разница шайб 70-67), сборная U-20 — 28 (22; 66-64), "Витебск" — 22 (26; 56-122), "Могилев" — 19 (26; 64-144), "Химик" — 15 (26; 42-127), "Брест" — 8 (26; 32-141).
Следующий тур пройдет 24 декабря.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 22 декабря. После почти двухнедельного перерыва возобновился хоккейный чемпионат страны. 22 декабря лидирующая "Юность" одержала пятую победу подряд,...
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