В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Хоккеисты "Юности" одержали пятую победу подряд Минск, 22 декабря. После почти двухнедельного перерыва возобновился хоккейный чемпионат страны. 22 декабря лидирующая "Юность" одержала пятую победу подряд,...

Минск, 22 декабря. После почти двухнедельного перерыва возобновился хоккейный чемпионат страны. 22 декабря лидирующая "Юность" одержала пятую победу подряд, крупно обыграв на выезде "Динамо-Молодечно" — 6:1.Остальные результаты: первая шестерка — "Неман" — "Шахтер" — 6:1, "Гомель" — "Металлург" — 6:2; вторая шестерка — "Лида" — "Могилев" — 5:1, "Витебск" — "Химик" — 3:2.В туре заброшено 33 шайбы (с начала чемпионата — 1.008), из них хозяевами — 21 (533), гостями — 12 (475). Средняя результативность составила 6,6 гола за игру (6,42). Хозяева одержали 4 победы (всего 84, в т. ч. 6 в овертайме и 2 по буллитам) и потерпели 1 поражение (73, в т. ч. 5 в овертайме и 3 по буллитам). Зафиксирован 41 вариант итогового счета. Наиболее частые: 4:1 (15 раз), 3:2, 2:1 (по 14), 5:1, 3:1 (по 10), 6:1, 4:2 (по 7), 7:2, 4:3, 1:0 (по 6).Положение команд в группе А (у всех по 26 игр): "Юность" — 71 очко (разница шайб 156-47), "Неман" — 65 (147-51), "Шахтер" — 57 (113-53), "Гомель" — 55 (104-50), "Динамо-Молодечно" — 55 (82-63), "Металлург" — 36 (76-79).Положение команд в группе Б: "Лида" — 40 очков (26 игр; разница шайб 70-67), сборная U-20 — 28 (22; 66-64), "Витебск" — 22 (26; 56-122), "Могилев" — 19 (26; 64-144), "Химик" — 15 (26; 42-127), "Брест" — 8 (26; 32-141).Следующий тур пройдет 24 декабря.Дмитрий Власов, БелаПАН.