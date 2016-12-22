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Евролига. УНИКС победил «Жальгирис», «Црвена Звезда» выиграла у «Реала» и другие результаты

23.12.2016 08:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В четверг, 22 декабря, в рамках 14-го раунда регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС в гостях обыграл каунасский «Жальгирис» (88:80). «Црвена Звезда» в Белграде победила мадридский «Реал» (82:70).

Евролига

Регулярный чемпионат

Галатасарай Турция  –  Анадолу Эфес Турция 76:86 (18:16, 26:22, 14:22, 18:26)
Дата проведения
22 декабря, 20.00, «Абди Ипекчи Арена»
Онлайн матча
Галатасарай
Шилб (21 + 8 подборов), Тайус (15 + 13 подборов), Гюлер (9 + 9 передач + 6 потерь), Прелджич (8), Кексал (3)  старт; Диблер (9), Томпсон (5), Плайсс (4), Коркмаз (2), Айдын Хаджиева (0).
Анадолу Эфес
Пол (19 + 5 перехватов), Браун (16 + 7 подборов), Данстон (12 + 8 подборов), Грэйнджер (9), Осман (6)  старт; Эртель (14 + 8 передач), Томас (5), Хоникатт (3 + 7 подборов), Балбай (2), Мутаф (0), Омич (0).

 

Жальгирис Литва  –  УНИКС Россия 80:88 (19:23, 27:20, 23:15, 11:30)
Дата проведения
22 декабря, 21.00, «Жальгирис арена»
Онлайн матча
Жальгирис
Янкунас (21), Пангос (6), Вестерманн (4), Сейбутис (2), Лима (0)  старт; Каваляускас (14), Мотум (11), Лекавичюс (9 + 6 передач), Улановас (7), Явтокас (4), Милакнис (2), Валинскас (0).
УНИКС
Лэнгфорд (26), Параховский (24), Колом (15 + 8 передач), Каймакоглу (13 + 6 передач), Панин (0)  старт; Джонсон (5), Воронов (3), Уильямс (2), Столл (0), Банич (0), Антипов (0).

 

Црвена Звезда Сербия  –  Реал Мадрид Испания 82:70 (20:19, 23:16, 19:16, 20:19)
Дата проведения
22 декабря, 21.00, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча
Црвена Звезда
Йович (11 + 6 передач), Кузмич (11 + 8 подборов), Дженкинс (6), Дангубич (4), Митрович (4)  старт; Симонович (20), Гудурич (12), Уолтерс (5), Лазич (5), Бьелица (4).
Реал Мадрид
Тэйлор (25), Серхио Юль (12), Айон (4 + 7 передач), Фелипе Рейес (4), Дончич (3)  старт; Кэрролл (8), Дрейпер (6), Рэндолф (5), Хантер (2), Носьони (1), Томпкинс (0).

 

Бамберг Германия  –  Олимпиакос Греция 82:68 (23:13, 25:17, 11:20, 23:18)
Дата проведения
22 декабря, 22.00, «Брозе Арена»
Онлайн матча
Бамберг
Козюр (17), Мелли (13 + 9 подборов), Никос Зисис (9), Радошевич (6)  старт; Миллер (20), Стрелниекс (9 + 7 передач), Тайс (5), Штайгер (3), Николич (0), Ло (0), Хекманн (0), Веремеенко (0).
Олимпиакос
Спанулис (15), Папаниколау (11 + 8 подборов), Манцарис (5), Аграванис (2), Милутинов (0)  старт; Янг (9), Грин (8), Папапетру (8), Берч (6), Лоджески (4), Атинаю (0).

оложение команд: ЦСКА Россия – 12-1, Баскония Испания – 9-4, Реал Испания – 9-5, Олимпиакос Греция – 9-5, Панатинаикос Греция – 8-5, Фенербахче Турция – 8-5, Дарушафака Турция – 7-6, Анадолу Эфес Турция – 7-7, Црвена Звезда Сербия – 6-8, Маккаби FOX Израиль – 5-8, Барселона Испания – 5-8, Бамберг Германия – 5-9, Жальгирис Литва – 5-9, УНИКС Россия – 5-9, ЕА7 Милан Италия – 4-9, Галатасарай Турция – 4-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

 
 
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В четверг, 22 декабря, в рамках 14-го раунда регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС в гостях обыграл каунасский «Жальгирис» (88:80).

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