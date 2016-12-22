Евролига. УНИКС победил «Жальгирис», «Црвена Звезда» выиграла у «Реала» и другие результаты
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В четверг, 22 декабря, в рамках 14-го раунда регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС в гостях обыграл каунасский «Жальгирис» (88:80). «Црвена Звезда» в Белграде победила мадридский «Реал» (82:70).
Евролига
Регулярный чемпионат
Дата проведения
22 декабря, 20.00,
«Абди Ипекчи Арена»
Галатасарай
(21 + 8 подборов),
Шилб (15 + 13 подборов),
Тайус (9 + 9 передач + 6 потерь),
Гюлер (8),
Прелджич (3) Кексал старт;
(9),
Диблер (5),
Томпсон (4),
Плайсс (2),
Коркмаз (0). Айдын Хаджиева
Анадолу Эфес
(19 + 5 перехватов),
Пол (16 + 7 подборов),
Браун (12 + 8 подборов),
Данстон (9),
Грэйнджер (6) Осман старт;
(14 + 8 передач),
Эртель (5),
Томас (3 + 7 подборов),
Хоникатт (2),
Балбай (0),
Мутаф (0). Омич
Дата проведения
22 декабря, 21.00,
«Жальгирис арена»
Жальгирис
(21),
Янкунас (6),
Пангос (4),
Вестерманн (2),
Сейбутис (0) Лима старт;
(14),
Каваляускас (11),
Мотум (9 + 6 передач),
Лекавичюс (7),
Улановас (4),
Явтокас (2),
Милакнис (0). Валинскас
УНИКС
(26),
Лэнгфорд ,
(24) Параховский (15 + 8 передач),
Колом (13 + 6 передач),
Каймакоглу (0) Панин старт;
(5),
Джонсон (3),
Воронов (2),
Уильямс (0),
Столл (0),
Банич (0). Антипов
Дата проведения
22 декабря, 21.00,
«Александар Николич Холл»
Црвена Звезда
(11 + 6 передач),
Йович (11 + 8 подборов),
Кузмич (6),
Дженкинс (4),
Дангубич (4) Митрович старт;
(20),
Симонович (12),
Гудурич (5),
Уолтерс (5),
Лазич (4). Бьелица
Реал Мадрид
(25),
Тэйлор (12),
Серхио Юль (4 + 7 передач),
Айон (4),
Фелипе Рейес (3) Дончич старт;
(8),
Кэрролл (6),
Дрейпер (5),
Рэндолф (2),
Хантер (1),
Носьони (0). Томпкинс
Дата проведения
22 декабря, 22.00,
«Брозе Арена»
Бамберг
(17),
Козюр (13 + 9 подборов),
Мелли (9),
Никос Зисис (6) Радошевич старт;
(20),
Миллер (9 + 7 передач),
Стрелниекс (5),
Тайс (3),
Штайгер (0),
Николич (0),
Ло (0),
Хекманн . (0) Веремеенко
Олимпиакос
(15),
Спанулис (11 + 8 подборов),
Папаниколау (5),
Манцарис (2),
Аграванис (0) Милутинов старт;
(9),
Янг (8),
Грин (8),
Папапетру (6),
Берч (4),
Лоджески (0). Атинаю
оложение команд: ЦСКА Россия – 12-1, Баскония Испания – 9-4, Реал Испания – 9-5, Олимпиакос Греция – 9-5, Панатинаикос Греция – 8-5, Фенербахче Турция – 8-5, Дарушафака Турция – 7-6, Анадолу Эфес Турция – 7-7, Црвена Звезда Сербия – 6-8, Маккаби FOX Израиль – 5-8, Барселона Испания – 5-8, Бамберг Германия – 5-9, Жальгирис Литва – 5-9, УНИКС Россия – 5-9, ЕА7 Милан Италия – 4-9, Галатасарай Турция – 4-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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В четверг, 22 декабря, в рамках 14-го раунда регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС в гостях обыграл каунасский «Жальгирис» (88:80).
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