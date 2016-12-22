По информации Tribuna.com, ФФУ и «Днепр» получили письмо-предупреждение от ФИФА.

Если клуб до 18 января не погасит долги перед агентом Гинесом Карвахалем Сельером, который представлял интересы тренерского штаба Хуанде Рамоса, то 31 января КДК ФИФА рассмотрит решение о переводе «Днепра» в первую лигу.

Напомним, «Днепр» уже лишен в этом сезоне 6 очков за долги. И сейчас занимает в УПЛ 10-е место, в двух очках от зоны вылета.

Также «Днепру» грозит еще несколько очковых штрафов из-за долгов перед другими агентами, игроками и тренерами.

Напомним, в сезоне 2014/15 «Днепр» участвовал в финале Лиги Европы.

Также отметим, что последнее место в УПЛ занимают возглавляемые белорусским специалистом Олегом Дулубом «Карпаты».