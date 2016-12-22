﻿ НХЛ. Ягр вышел на чистое 2-е место по очкам в истории лиги, опередив Мессье. 21.by
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НХЛ. Ягр вышел на чистое 2-е место по очкам в истории лиги, опередив Мессье

23.12.2016 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Флориды» Яромир Ягр в матче с «Бостоном» (1:3) сделал голевую передачу.

44-летний чех набрал 1888-е (755+1133) очко в регулярных чемпионатах и вышел на чистое второе место в истории НХЛ, обогнав Марка Мессье (1887).

Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки – 2857 очков.

В 34 матчах текущего сезона на счету Ягра 20 (6+14) очков.

 
 
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Форвард «Флориды» Яромир Ягр в матче с «Бостоном» (1:3) сделал голевую передачу.

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