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НХЛ. «Коламбус» забил 7 голов «Питтсбургу», «Торонто» разгромил «Колорадо» и другие результаты
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В регулярном чемпионате НХЛ прошли 10 матчей.
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В регулярном чемпионате НХЛ прошли 10 матчей.
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