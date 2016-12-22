﻿﻿ НХЛ. «Коламбус» забил 7 голов «Питтсбургу», «Торонто» разгромил «Колорадо» и другие результаты. 21.by
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НХЛ. «Коламбус» забил 7 голов «Питтсбургу», «Торонто» разгромил «Колорадо» и другие результаты

23.12.2016 08:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В регулярном чемпионате НХЛ прошли 10 матчей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Баффало – Каролина 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Дата проведения
23 декабря, 03.00, «HSBC Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Скиннер (Хэнифин, Слэвин)
0:2 – 17 Фолк (Стемпняк)
1:2 – 45 Ларссон (Фолиньо, Райнхарт)
1:3 – 59 Ахо (Песке, Раск)
Нью-Джерси – Филадельфия 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Дата проведения
23 декабря, 03.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 7 Паренто (Сиверсон, Каммаллери)
2:0 – 13 Вуд (Хенрик)
3:0 – 33 Хенрик (Паренто, Холл)
4:0 – 58 Палмиери (Мур, Грин)
Коламбус – Питтсбург 7:1 (1:1, 2:0, 4:0)
Дата проведения
23 декабря, 03.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Кросби (Шери, Коул)
1:1 – 13 Эткинсон (Веннберг, Фолиньо)
2:1 – 30 Карлссон (Андерсон, Ганье)
3:1 – 32 Хартнелл ()
4:1 – 42 Хартнелл (Джонсон, Ганье)
5:1 – 43 Дженнер (Джонс, Дубински)
6:1 – 43 Саад (Веннберг)
7:1 – 46 Хартнелл (Саад, Дубински)
Монреаль – Миннесота 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)
Дата проведения
23 декабря, 03.30, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео
1:0 – 22 Пачиоретти (Уэбер, Дано)
1:1 – 27 Шредер ()
2:1 – 30 Лехконен (Плеканец, Флинн)
2:2 – 35 Сперджен (Гранлунд, Цукер)
2:3 – 43 Э.Стаал (Сутер, Гранлунд)
2:4 – 59 Цукер ()
Оттава – Анахайм 2:1 (0:0, 1:1, 0:0)
Дата проведения
23 декабря, 03.30, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
1:0 – 21 Дзингел (Террис)
1:1 – 39 Сильверберг (Верметт, Перри)
2:1 – 64 Хоффман (Фанюф)
Тампа-Бэй – Сент-Луис 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)
Дата проведения
23 декабря, 03.30, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 14 Megan (Эдмундсон, Ривс)
0:2 – 14 Перрон ()
1:2 – 29 Бойл (Друэн, Хедман)
2:2 – 37 Бурнивал ( Браун, Гаррисон)
3:2 – 45 Киллорн (Хедман, Строльман)
4:2 – 58 Друэн (Строльман, Филппула)
5:2 – 59 Друэн (Филппула, Хедман)
Флорида – Бостон 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Дата проведения
23 декабря, 03.30, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 22 Ватрано (Крюг)
0:2 – 25 Бержерон (Спунер, Крюг)
1:2 – 53 Барков (Мэтисон, Ягр)
1:3 – 58 Бэкес (Маршанд)
Нэшвилл – Лос-Анджелес 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)
Дата проведения
23 декабря, 04.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 6 Шор ()
0:2 – 44 Картер (Пирсон, Льюис)
0:3 – 44 Дауд ()
0:4 – 51 Сетогучи (Браун, Копитар)
Колорадо – Торонто 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)
Дата проведения
23 декабря, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 7 Мэттьюс (Зайцев)
0:2 – 11 Браун (Гардинер, В. Нюландер)
0:3 – 18 Кадри (ван Римсдайк, Полак)
0:4 – 26 ван Римсдайк ()
0:5 – 28 Готье (Гардинер, Марнер)
0:6 – 53 Кадри (Зайцев, Марнер)
Ванкувер – Виннипег 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Дата проведения
23 декабря, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Гранлунд (Эрикссон)
1:1 – 39 Лайне (Шайфли, Элерс)
1:2 – 41 Элерс ()
1:3 – 52 Элерс (Энстрем, Петан)
1:4 – 55 Литтл (Уилер, Перро)

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