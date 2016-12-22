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Сергей Сафарьян: «Почему офицер честности не афиширует, какие матчи попали под подозрение? Это помешает его работе»
23.12.2016 09:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян поделился мнением о работе офицера честности АБФФ Виктора Сокола.
— Как офицер честности БФФ определяет, честный матч или нет? И сотрудничает ли он с букмекерами?
— Направляли такое предложение букмекерам с целью обмена информацией, но они отказываются сотрудничать с федерацией. Что касается офицера честности, то он просматривает большинство игр — сплошным порядком, не выбирая. А если в них есть особые моменты — удаление или крупный счет, то обязательно. А что не афиширует, какие матчи попали под подозрение? Это помешает его работе, – сказал Сафарьян.
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Сергей Сафарьян: «Почему офицер честности не афиширует, какие матчи попали под подозрение? Это помешает его работе»
Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян поделился мнением о работе офицера честности АБФФ Виктора Сокола.
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