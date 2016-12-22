Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян поделился мнением о работе офицера честности АБФФ Виктора Сокола.

— Как офицер честности БФФ определяет, честный матч или нет? И сотрудничает ли он с букмекерами?

— Направляли такое предложение букмекерам с целью обмена информацией, но они отказываются сотрудничать с федерацией. Что касается офицера честности, то он просматривает большинство игр — сплошным порядком, не выбирая. А если в них есть особые моменты — удаление или крупный счет, то обязательно. А что не афиширует, какие матчи попали под подозрение? Это помешает его работе, – сказал Сафарьян.