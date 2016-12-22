Белорусский специалист Леонид Кучук оценил возможность своего назначения на пост главного тренера национальной сборной.

— Смотрели последние матчи сборной Беларуси?

— Не скажу, что сильно следил. Но сейчас такое время, что стоит захотеть — можно пересмотреть все что угодно. Хотя видел ничью с французами. Игру с болгарами. Чуть-чуть матч с Люксембургом. Но не просите поделиться впечатлениями. Для этого нужен глубокий анализ, о чем говорил в начале интервью. Необходимо изучать тактику, стратегию. От этого я далеко.

— Вы один из кандидатов на пустующую должность. Спрошу просто: поработать со сборной вам было бы интересно?

— «Прессбол» напечатал эту информацию, а я сказать ничего не могу. Чтобы говорить, надо понять, чего хочет сборная, чего хотят руководители, куда нужно двигаться. Сейчас о чем-то рассуждать неправильно. А кандидатом много где можно быть, – сказал Кучук.