МИНСК, 23 дек — Sputnik. Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дайкема сожалеет, что его организация лишила Челябинск права проведения финала Кубка мира по конькобежному спорту в 2017 году, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на nos.nl.

Ранее стало известно, что ISU перенес заключительный этап КМ, который был запланирован на 10-12 марта будущего года, в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). При этом на прошлой неделе Дайкема говорил, что ISU не намерен отменять уже назначенные международные соревнования на территории России.

"Это было непростое решение. Челябинск является городом, который полон энтузиазма в отношении конькобежного спорта. Молодежь увлечена этим видом спорта. На самом деле жаль, что мы не можем там провести соревнования. Самое тяжелое, что это необходимо было сделать", — сказал Дайкема.

Глава ISU сообщил, что голландский Херенвен не претендует на проведение финала Кубка мира — в январе там состоится чемпионат Европы по конькобежному спорту. "Есть много мест в Европе, где могут пройти соревнования. Мы должны рассмотреть только те места, где финал Кубка мира может быть организован в такой короткий срок", — подчеркнул Дайкема.

Челябинск огорчен

Комментируя решение ISU, челябинские власти заявили, что огорчены, что у города отобрали финал КМ.

"Мы огорчены решением, принятым вчера Международным союзом конькобежцев. Конечно, оно не было для нас неожиданным — учитывая всю ту искусственную и несправедливую шумиху, которая сформирована в последнее время вокруг российского спорта и наших спортсменов, включая паралимпийцев. Я считаю, что любители конькобежного спорта всего мира потеряли очень красивый праздник и в нашем лице — ответственных организаторов", — цитирует пресс-служба губернатора Челябинска Бориса Дубровского .



© Sputnik Евгений Тумашов Биатлон: Россия сама отдала этап Кубка мира в Тюмени

Он уточнил, что вчера в Челябинске с большим успехом, очень красочно, открылся чемпионат России по фигурному катанию, федерация и отдельные ее представители отмечают самый высокий уровень организации соревнований.

"Я абсолютно уверен, что этап кубка мира по конькобежному спорту прошел бы в Челябинске на очень достойном уровне. Жаль, что политика вмешивается в спорт, это точно не идет ему на пользу", — заметил губернатор, добавив, что Челябинск, в случае если Международный союз конькобежцев снова пересмотрит свое решение, готов провести этап Кубка мира у себя.