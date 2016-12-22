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Championat.com: Кучук возглавит «Анжи» в случае отставки Врбы

23.12.2016 10:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший главный тренер «Кубани» и «Локомотива» Леонид Кучук может продолжить карьеру в «Анжи».

57-летний белорусский специалист встретился в Москве с руководством махачкалинцев, договорившись, что возглавит команду в случае отставки главного тренера Павла Врбы, сообщает «Чемпионат».

Ранее стало известно, что генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблев и спортивный директор Сергей Доронченко сохранят свои посты, несмотря на то, что клуб сделает ставку на местных воспитанников.

Другими кандидатами в качестве преемника Врбы назывались Олег Кононов и Сергей Ташуев.

После 17 туров «Анжи» занимает в таблице РФПЛ 11-е место.

Напомним, ранее сообщалось, что Кучук является кандидатом на пост главного тренера сборной Беларуси, а также выступающей в чемпионате Украины «Стали».

Леонид Кучук: «Поработать со сборной Беларуси? Надо понять, чего хочет сборная, чего хотят руководители, куда нужно двигаться»

 
 
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Бывший главный тренер «Кубани» и «Локомотива» Леонид Кучук может продолжить карьеру в «Анжи».

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Леонид Кучук: «Поработать со сборной Беларуси? Надо понять, чего хочет сборная, чего хотят руководители, куда нужно двигаться»
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