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Championat.com: Кучук возглавит «Анжи» в случае отставки Врбы
23.12.2016 10:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший главный тренер «Кубани» и «Локомотива» Леонид Кучук может продолжить карьеру в «Анжи».
57-летний белорусский специалист встретился в Москве с руководством махачкалинцев, договорившись, что возглавит команду в случае отставки главного тренера Павла Врбы, сообщает «Чемпионат».
Ранее стало известно, что генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблев и спортивный директор Сергей Доронченко сохранят свои посты, несмотря на то, что клуб сделает ставку на местных воспитанников.
Другими кандидатами в качестве преемника Врбы назывались Олег Кононов и Сергей Ташуев.
После 17 туров «Анжи» занимает в таблице РФПЛ 11-е место.
Напомним, ранее сообщалось, что Кучук является кандидатом на пост
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Бывший главный тренер «Кубани» и «Локомотива» Леонид Кучук может продолжить карьеру в «Анжи».
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