﻿﻿ Сергей Сафарьян: «Луч» – ГЖДТ? Если команда пытается играть в нечестный футбол, она должна быть наказана. Получилось ли сделать это – вопрос второго плана». 21.by
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Сергей Сафарьян: «Луч» – ГЖДТ? Если команда пытается играть в нечестный футбол, она должна быть наказана. Получилось ли сделать это – вопрос второго плана»

23.12.2016 11:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян поделился своим отношением к договорным матчам.

– Я чаще стараюсь использовать определение не «договорной матч», а манипуляция спортивным результатом. В дисциплинарном кодексе БФФ идет речь о том, что две команды могут договориться между собой и «расписать» очки. Есть случаи, когда одна команда хочет сделать нужный результат, а другая нет, поэтому в договорном матче могут принимать участие, как две команды, так и одна. Матч «Луч» – «Гомельжелдортранс»? Не в компетенции администрации АБФФ комментировать вещи, которые решают юрисдикционные органы. Вопросы нарушения дисциплинарного кодекса – не мои. Унас есть дисциплинарный кодекс, который утвержден исполкомом. Вопросы применения этого кодекса находятся в компетенции юрисдикционных органов. Часть их входит в компетенцию комитета по этике, другие решает дисциплинарный комитет. Я могу принимать участие в работе этих органов только в качестве докладчика, если это касается исполнения моих обязанностей. Во время принятия решения (даже обсуждения) я не имею права находиться на заседании комитета.

Могу высказать свое субъективное мнение. Если команда пытается играть в нечестный футбол, она изначально должна быть наказана. Получилось сделать это или нет – для меня это вопрос второго плана. Считаю, что в любом случае виновник должен понести наказание. Я не могу навязывать свое мнение дисциплинарному комитету. И не думаю, что информация о клубах, которым выносили дисциплинарные наказания, является закрытой, – сказал Сафарьян на прошедшем брифинге.

Напомним, «Луч» был лишен 10 очков на старте сезона-2017 за участие в договорных матчах. Среди них была игра команды с «Гомельжелдортрансом», которую минчане выиграли со счетом 3:1, забив три гола уже к 30-й минуте. Однако матч фигурирует в числе других договорных, и наказание «Луча» было сформировано с его учетом.

Узнать точку зрения функционера по многим другим вопросам можно в материале Tribuna.com.

«Я не считаю, что не справляюсь со своими обязанностями». Сафарьян ушел в онлайн

 
 
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