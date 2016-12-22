Комитет госконтроля Гродненской области провел проверку центрального спортивного комплекса «Неман» в Гродно.

В ходе ее были установлены многочисленные нарушения требований законодательства, факты незаконного получения бюджетных средств, нарушения порядка использования бюджетных средств, а также существенные упущения в работе со стороны руководства учреждения.

Например, было обнаружено, что в период с июня 2013 года по январь 2015-го бывшим директором учреждения (в этот период должность занимал Франц Летяго – Tribuna.com) были похищены бюджетные средства на сумму более 12 000 рублей путем незаконного получения премиальных выплат.

При формировании штатного расписания учреждения должностными лицами не учитывались требования законодательства, что повлекло незаконное получение бюджетных средств на сумму более 400 000 рублей.

Кроме того, используя свое служебное положение, уже нынешним директором (должность занимает Виталий Козловский) необоснованно выплачивалась премия не состоявшим в штате учреждения близким родственникам за выполнение отдельных видов строительных работ.

По результатам проверки должностные лица учреждения за допущенные нарушения привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, суммы незаконно полученных средств частично возвращены в бюджет.

По материалам проверки возбуждены уголовные дела в отношении нескольких бывших должностных лиц учреждения.

Отметим, на прошлой неделе Летяго и Козловский высказывались на тему того, почему стадион «Неман» не получил четвертую категорию УЕФА. Отметим, что Франц Летяго является действующим инспектором , а также инструктором учебного центра АБФФ по подготовке судей.

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