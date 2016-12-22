﻿﻿ Двукратный олимпийский чемпион Васильев: «Нападать на Россию – мировой тренд. Главная цель – отобрать чемпионат мира по футболу». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Двукратный олимпийский чемпион Васильев: «Нападать на Россию – мировой тренд. Главная цель – отобрать чемпионат мира по футболу»

23.12.2016 11:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что многочисленные расследования в отношении российских спортсменов связаны с желанием отобрать у страны чемпионат мира по футболу 2018 года.

«Здравые люди понимают, что сейчас нападать на Россию – это мировой тренд. И вот добрались до наших болезненных точек. Что любят в России? Футбол, хоккей и биатлон. С нашим хоккеем сложно что-то сделать, придраться там не к чему.

Вот взялись за биатлон. Главная цель понятна – отобрать у России чемпионат мира по футболу. Но для этого надо провести артподготовку», – сказал Васильев.

Напомним, что Россия лишилась права проведения чемпионата мира среди юниоров в Острове, а также этапа Кубка мира в Тюмени.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что многочисленные расследования в отношении российских спортсменов связаны с желанием...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Сафарьян: «Луч» – ГЖДТ? Если команда пытается играть в нечестный футбол, она должна быть наказана. Получилось ли сделать это – вопрос второго плана»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика