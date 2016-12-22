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Белорусская биатлонистка Ильченко: «Надеюсь, что ЧМ-2021 все-таки пройдет в Тюмени»
23.12.2016 11:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская биатлонистка Кристина Ильченко прокомментировала ситуацию с отменой этапа Кубка мира в Тюмени.
«Очень жаль, что так вышло. Думаю, это одна из самых лучших трасс мира. Организация всегда на высоте и погода в этот период замечательная.
– Вы с таким решением согласны? Некоторые даже призывали бойкотировать тюменский этап?
– Не буду это комментировать, я же не знаю всей ситуации. Конечно, мне бы хотелось, чтобы был проведен этап в Тюмени. Жаль болельщиков, которые уже спланировали поездки вплоть до покупки авиабилетов и брони гостиниц. У меня родители тоже собирались приехать…
– Есть надежда, что чемпионат мира 2021 года все-таки пройдет в Тюмени?
– Надеюсь, что так и будет», – сказала Ильченко.
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Белорусская биатлонистка Кристина Ильченко прокомментировала ситуацию с отменой этапа Кубка мира в Тюмени.
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