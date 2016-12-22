Белорусская биатлонистка Кристина Ильченко прокомментировала ситуацию с отменой этапа Кубка мира в Тюмени.

«Очень жаль, что так вышло. Думаю, это одна из самых лучших трасс мира. Организация всегда на высоте и погода в этот период замечательная.

– Вы с таким решением согласны? Некоторые даже призывали бойкотировать тюменский этап?

– Не буду это комментировать, я же не знаю всей ситуации. Конечно, мне бы хотелось, чтобы был проведен этап в Тюмени. Жаль болельщиков, которые уже спланировали поездки вплоть до покупки авиабилетов и брони гостиниц. У меня родители тоже собирались приехать…

– Есть надежда, что чемпионат мира 2021 года все-таки пройдет в Тюмени?

– Надеюсь, что так и будет», – сказала Ильченко.