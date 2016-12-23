МИНСК, 23 дек — Sputnik. Союз биатлонистов России (СБР) хочет получить компенсацию от Международного союза биатлонистов (IBU) за перенос этапа Кубка мира из Тюмени, заявил вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.



© Sputnik Евгений Тумашов Биатлон: Россия сама отдала этап Кубка мира в Тюмени

Глава IBU Андерс Бессеберг 15 декабря сообщил, что организация получила от WADA список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Ряд сборных заявляли о своем намерении бойкотировать соревнования в Тюмени. В четверг СБР заявил, что в сложившихся обстоятельствах считает невозможным проведение в ближайшие месяцы на территории России этапа Кубка мира и юниорского чемпионата мира.

"Сегодня, насколько я знаю, Кравцов улетел туда, пообщается с IBU по поводу компенсации за отмену этапа", — сказал Мутко.

Кто решил, что биатлона в Тюмени не будет?

В релизе IBU, распространенном по итогам экстренного заседания Исполкома организации, говорится, что СБР предложил перенести этап Кубка мира по биатлону из Тюмени.

"Они (СБР) мне говорят, что такого не было, что не отдавали сами этап, в релизе такое есть. Не хочу за них комментировать", — сказал Мутко.

Он посоветовал обратиться в этим вопросом к руководству Союза. "Они же участники процесса. Все бывает в жизни, вы ведете какие-то переговоры. Сегодня-завтра (президент СБР Александр) Кравцов вернется, надеюсь, всех проинформирует", — продолжил Мутко.

В свою очередь глава IBU Андерс Бессеберг заявил, что перенос этапа Кубка мира по биатлону из Тюмени является решением международной организации.

"Да, это было решение IBU, решение, принятое организацией", — сказал Бессеберг агентству "Р-Спорт" .

Тюменский этап Кубка мира был запланирован для проведения в период с 9 по 12 марта. Решения о том, куда перенесут старты, будут приняты позднее. В СМИ писали, что одним из вариантов могут стать Раубичи (Беларусь).