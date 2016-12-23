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Более 450 юных гимнасток выступят на финальном этапе Baby Cup в Минске

23.12.2016 13:04 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 23 декабря. В пятницу, 23 декабря, в минском Дворце спорта состоится финальный этап традиционных детских соревнований по художественной гимнастике Baby Cup BSB Bank.

Состязания пройдут уже в 17-й раз. Baby Cup 2016 собрал рекордное количество участниц: в первом туре на ковер вышли 540 юных спортсменок, которые представили 128 номеров, сообщили БелаПАН в Белорусской ассоциации гимнастики.

В финале примут участие 460 девочек, которые представят 95 композиций. Соревнования проводятся в четырех возрастных категориях: 2011 года рождения — "Немаўлятки", 2010-го — "Расточкi", 2009—2008 годов — "Зорачкi", 2007-го — "Надзея". Выступление финалисток будет оценивать жюри, в состав которого входят известные и авторитетные в мире гимнастики персоны.

Во время финала Baby Cup также состоится торжественная церемония проводов из большого спорта многолетнего лидера национальной сборной Беларуси, многократного призера чемпионатов мира и Европы, Кубка мира, заслуженного мастера спорта Мелитины Станюты. 23-летняя спортсменка накануне объявила о завершении спортивной карьеры.
Александр Ванкович, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 23 декабря. В пятницу, 23 декабря, в минском Дворце спорта состоится финальный этап традиционных детских соревнований по художественной гимнастике Baby Cup BSB Bank. ...

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