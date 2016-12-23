﻿﻿ Сергей Сафарьян: «Занимаемся созданием компании, которая будет обеспечивать телевизионную картинку в HD-формате, а также, вероятно, организуем свой ТВ-канал». 21.by
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Сергей Сафарьян: «Занимаемся созданием компании, которая будет обеспечивать телевизионную картинку в HD-формате, а также, вероятно, организуем свой ТВ-канал»

23.12.2016 13:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян о будущем трансляций чемпионата Беларуси.

– Мы сейчас вплотную занимаемся созданием компании, которая будет обеспечивать телевизионную картинку в HD-качестве. Этот вопрос курирует Владимир Бережков. Надеемся, у нас получится создать эту компанию и технически ее оснастить, чтобы снимать матчи в таком формате. Только захочет ли БГТРК покупать такой продукт и ставить себе в программу? Поэтому вполне вероятно, что организуем свой телевизионный канал, – сказал Сафарьян.

Напомним, сегодня большинство матчей чемпионата Беларуси транслируются в интернете, телевидение показывает до двух матчей в туре.

Узнать точку зрения функционера по многим другим вопросам можно в материале Tribuna.com.

«Я не считаю, что не справляюсь со своими обязанностями». Сафарьян ушел в онлайн

 
 
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