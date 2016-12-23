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Сергей Сафарьян: «Занимаемся созданием компании, которая будет обеспечивать телевизионную картинку в HD-формате, а также, вероятно, организуем свой ТВ-канал»
23.12.2016 13:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян о будущем трансляций чемпионата Беларуси.
– Мы сейчас вплотную занимаемся созданием компании, которая будет обеспечивать телевизионную картинку в HD-качестве. Этот вопрос курирует Владимир Бережков. Надеемся, у нас получится создать эту компанию и технически ее оснастить, чтобы снимать матчи в таком формате. Только захочет ли БГТРК покупать такой продукт и ставить себе в программу? Поэтому вполне вероятно, что организуем свой телевизионный канал, – сказал Сафарьян.
Напомним, сегодня большинство матчей чемпионата Беларуси транслируются в интернете, телевидение показывает до двух матчей в туре.
Узнать точку зрения функционера по многим другим вопросам можно в материале Tribuna.com.
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Сергей Сафарьян: «Занимаемся созданием компании, которая будет обеспечивать телевизионную картинку в HD-формате, а также, вероятно, организуем свой ТВ-канал»
Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян о будущем трансляций чемпионата Беларуси.
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