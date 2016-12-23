Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян о будущем трансляций чемпионата Беларуси.

– Мы сейчас вплотную занимаемся созданием компании, которая будет обеспечивать телевизионную картинку в HD-качестве. Этот вопрос курирует Владимир Бережков. Надеемся, у нас получится создать эту компанию и технически ее оснастить, чтобы снимать матчи в таком формате. Только захочет ли БГТРК покупать такой продукт и ставить себе в программу? Поэтому вполне вероятно, что организуем свой телевизионный канал, – сказал Сафарьян.

Напомним, сегодня большинство матчей чемпионата Беларуси транслируются в интернете, телевидение показывает до двух матчей в туре.

Узнать точку зрения функционера по многим другим вопросам можно в материале Tribuna.com.