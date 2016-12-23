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МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских участников Сочи-2014

23.12.2016 13:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских участников Игр в Сочи на основе второй части доклада Ричарда Макларена.

МОК рассмотрит информацию о манипуляциях с допинг-пробами данных спортсменов во время Олимпийских игр. Подозрительные анализы уже отправлены в Лозанну для повторной проверки.

«Эти действия являются непосредственным продолжением доклада профессора Макларена. МОК намерен выйти за рамки того, о чем говорила независимая комиссия», – заявил глава МОК Томас Бах.

Также МОК проверит все допинг-пробы российских спортсменов с Олимпиады-2010 в Ванкувере.

 
 
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Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских участников Игр в Сочи на основе второй части доклада Ричарда...

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